Speranza firma nuova ordinanza: da oggi in Italia nessuna regione rossa, Molise resta gialla

Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza sulla base dei dati della cabina di regia (Dm 30 aprile 2020) che si e’ tenuta l’11 dicembre. L’ordinanza che è in vigore da oggi 13 dicembre, dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo. Da oggi dunque in Italia non ci sono più regioni rosse. Complessivamente la ripartizione delle Regioni e Province autonome nelle aree gialla e arancione da oggi e’ la seguente: area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto; area arancione: Abruzzo, Campania, provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.