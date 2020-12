Basket femminile A1, La Molisana cede in casa del Costa Masnaga

Quarto referto giallo in successione per La Molisana Magnolia Campobasso. Amara anche la trasferta lombarda ospiti di Costa Masnaga. Oltre a Wojta e Ostarello è rimasta in Molise per problemi fisici Amatori. Mancinelli, a referto ma spettatrice della contesa per una noia dell’ultimo minuto.

Dopo il primo canestro siglato da Gorini (0-2), Costa Masnaga prova a fuggire, ma le magnolie riescono a rimanere in corsa, nonostante i tentativi di strappo delle padrone di casa. La prima frazione si chiude sul 17 pari. In avvio di secondo periodo qualche palla persa di troppo consente alle lombarde di provare a dar vita ad un primo break che le porta sul +7 del 27-20. Le padrone di casa prendono un margine anche in doppia cifra, ma Giardina con un gioco da tre punti prova a riavvicinare i #fioridacciaio. Le due squadre vanno al lungo riposto sul 45-28. Al rientro le magnolie cercano di risalire la china: Giardina, Bonasia e Gorini aggiungono punti al referto. La giovanissima regista di Costa Masnaga Matilde Villa anche in questa occasione ispira bene le azioni offensive delle sue compagne e aggiunge punti nel suo score personale che permettono alle locali di chiudere il quarto sul 66-44. L’ultimo quarto è a favore delle ragazze di coach Sabatelli che si aggiudicano il parziale mettendo a referto 19 punti a fronte dei 9 concessi alle avversarie. Ma questo non basta e a fine gara arriva una sconfitta per 75 a 63. Da annotare anche l’antisportivo comminato a Marangoni ed il tecnico sanzionato a Bove (sinonimo anche di quinto fallo per la lunga casertana) che hanno portato La Molisana basket Campobasso a giocare gli ultimi minuti con cinque ‘piccole’ e con un gap di dodici lunghezze registrato a referto chiuso. Per le magnolie domenica ci sarà l’ultima gara interna del girone d’andata corrispondente anche all’ultimo match in Molise per l’anno solare 2020. Di fronte a loro, le rossoblù avranno una big come Ragusa.