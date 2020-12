Il dipartimento della Lnd ha stabilito le date di altri diciotto recuperi, di cui uno soltanto appartiene al girone F: si tratta di Porto Sant’elpidio – Giulianova. La partita in questione e le altre diciassette si giocheranno mercoledì sedici. Va detto che a questo punto il computo dei recuperi va sempre più scemando: dopo la disputa dei diciotto recuperi, si abbasserà a quattordici il numero di recuperi residui. Rimangono ancora privi di data sia Rieti – Porto Sant’elpidio che Cinzialbalonga – Campobasso. Il mercoledì ancora successivo, cioè il 23 è occupato da un turno infrasettimanale. Chissà che la lega non decida di concentrare le ultime partita mercoledì trenta dicembre, l’ultimo del 2020. Intanto domenica si parlerà di calcio con l’introduzione del nuovo protocollo: ad oggi, però, si registrano otto rinvii di gare secondo i limiti e le clausole imposte dalla circolare della Lnd. Rinvii dovuti a casi di contagio al corona virus fra tesserati di una società. Verificando l’umore dei giocatori del Campobasso, pare non vedano l’ora che arrivi domenica alle 14:30. Tanta è stata l’astinenza da gare ufficiali ed il menu è subito ricco perché, oltre al Notaresco, ai rossoblu toccherà nella domenica pre-natalizia quel Castelnuovo Vomano che sul mercato appena aperto ha prelevato l’attaccante Croce, sicuramente una garanzia per la categoria. A Selvapiana il match clou della settima di andata. Per i ragazzi di Cudini una verifica importante dopo un mese e mezzo di inattività; per quelli di Epifani un banco di prova per saggiare reali ambizioni di vetta. A parlare, si fa per dire, sarà solo il silenzio surreale di Selvapiana e le urla dei ventidue in campo che i pochi presenti potranno ascoltare distintamente.

Buone notizie da Vastogirardi: anche gli ultimi giocatori che avevano contratto il coronavirus si sono negativizzati e sono prossimi a rientrare in gruppo. Ad oggi non ci sono situazione di contagiati in rosa. Gli alto molisani si sono rinforzati con l’attaccante Fioretti e la mezzala Acunzo. Due giocatori accomunati da una grossa esperienza nel torneo di quarta serie. Possono offrire valide alternative a Prosperi già dalla trasferta di Montegiorgio. La gara in questione si giocherà sul neutro di Monte San Giusto. Il campo di Montegiorgio, infatti, è sottoposto in questi giorni a lavori di rifacimento del manto erboso.

Non scenderà in campo l’Olympia Agnonese, rinviata a data da destinarsi la sfida interna contro la Recanatese. Tre giocatori juniores dei granata sono risultati positivi al covid 19. In seguito ai tamponi obbligatori, da effettuare con cadenza settimanale, la società, preso atto della situazione, ha comunicato alla Lnd la volontà di rinviare la gara contro i canarini. Dunque rientro in campo rinviato per gli uomini di Senigagliesi in attesa di novità, previste a stretto giro.