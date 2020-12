Saia, giornata della montagna: fermiamo lo spopolamento

Si è celebrata ieri in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Montagna, istituita per sensibilizzare la popolazione sulla tutela degli ambienti montani. “Vivere in un posto come il nostro è un privilegio – riferisce il Sindaco di Agnone Daniele Saia – e dobbiamo valorizzare le nostre aree interne”.

«Sul fronte statistico il numero di persone che vivono in montagna rappresenta il 15% della popolazione mondiale e il turismo montano rappresenta circa il 20% del turismo mondiale. – si legge nel comunicato del gruppo Nuovo sogno agnonese – Questi numeri ci ricordano quanto è bello ed importante vivere in un territorio come il nostro, ma sono anche spunto di riflessione per porre l’attenzione sulle difficoltà che gli abitanti di alta quota riscontrano nel vivere quotidiano».

«Essere innamorati della montagna vuol dire essere pronti a sfidare qualsiasi insidia pur di vivere sul territorio. – commenta il sindaco Saia – Le difficoltà, però, devono essere limate, se non del tutto eliminate, da un’azione politica convinta volta a fornire servizi efficaci ai cittadini. A tal proposito, sarà fondamentale ben sfruttare i fondi provenienti dalla Strategia per l’Area Interna dell’Alto Medio Sannio, della quale il Comune di Agnone è capofila, in modo da valorizzare il nostro patrimonio territoriale e dare un freno allo spopolamento. Inoltre, i finanziamenti provenienti dal Recovery Plan dovranno essere intercettati per creare una prospettiva nuova nel territorio altomolisano e proiettarlo verso modelli di digitalizzazione avanzati, annullando così il digital divide. Sono certo che, lavorando di comune accordo con i paesi limitrofi, le nostre proposte potranno trovare un risvolto pratico funzionale».