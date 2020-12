Ragazzo 16enne ricoverato in gravi condizioni al San Timoteo

TERMOLI. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al San Timoteo di Termoli. I medici lo avrebbero intubato. Il ricovero si sarebbe reso necessario per una grave insufficienza respiratoria. C’è da capire se questo improvviso ricovero sia un caso di Covid-19.

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Vittorino Facciolla: “Sembra che questo ragazzo sia stato tenuto dapprima nella cosiddetta zona grigia e quindi sia stato trasferito d’urgenza nel reparto di terapia intensiva.

Ci dicono che il ragazzo – scrive Facciolla – potrebbe essere positivo al Covid mentre le altre persone presenti attualmente in terapia intensiva non lo sono.

Perchè il ragazzo verosimilmente positivo al covid non è stato tenuto in zona grigia? Perchè non è stato trasferito subito al Cardarelli a Campobasso? Perché c’è stato bisogno di spostarlo in terapia intensiva? Due sono le cose: o c’è stato un errore dei sanitari ma ci rifiutiamo di credere ad una simile ipotesi, oppure la zona grigia non è attrezzata come dovrebbe, come vuole invece farci credere Florenzano.

Ci auguriamo che il ragazzo possa guarire ed essere dimesso il prima possibile.

Il problema però resta è cioè che l’ospedale San Timoteo è di fatto un ospedale misto dove ci sono troppe zone promiscue e dove è quasi impossibile evitare i contagi”.