Tornano le festività e quest’anno più che mai abbracciano la solidarietà con la Croce Rossa Italiana che propone un buonissimo panettone e tante iniziative per i più piccoli.

Domani, 13 dicembre, i volontari della Croce Rossa di Isernia aspettano tutte le famiglie dalle 10:00 alle 18:00 nella sede in via Giovanni Pascoli 1, nel campetto sportivo adiacente, per una giornata dedicata ai più piccoli con quiz e giochi, tanti premi, estrazioni a sorpresa e calendario in omaggio della Croce Rossa. E naturalmente si potrà acquistare il Panettone Solidale con un piccolo contributo.

Non un semplice Panettone ma un vero e proprio gesto d’amore: il ricavato verrà completamente destinato alle tante attività in essere che il Comitato di Isernia porta avanti quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili, dal sostegno agli anziani alla promozione della salute fino alle molteplici iniziative avviate in occasione dell’attuale pandemia Covid-19.