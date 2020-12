Isernia, degrado in Piazza Veneziale: i cittadini chiedono interventi urgenti

Illuminazione inesistente, alberi pericolanti, pavimentazione sconnessa, fontana vuota.

Questa la situazione di grave degrado e abbandono in cui versa Piazza Veneziale ad Isernia, denunciata dai fedeli, che si recano da anni nella chiesa del Sacro Cuore e dagli abitanti del posto.

Decoro e dignità chiedono dunque i frequentatori della Piazza all’amministrazione comunale di Isernia, a cui ne spetta la manutenzione, ma che da anni pare essere focalizzata su altre aree della città, rendendo questa, da sempre punto di ritrovo di famiglie, nonni e bambini, un oasi si sporcizia e immondizia.

In 40 anni gli alberi della piazza sono cresciuti a dismisura – dicono i cittadini – e hanno creato nel tempo una serie di “danni” alla piazza stessa; sia dal punto di vista materiale che estetico: ostruiscono l’illuminazione della piazza rendendola oltremodo insufficiente e la pavimentazione è pericolosa per i fedeli che si recano in chiesa. La resina – aggiungono – ha sporcato completamente le sedute e gli aghi di pino che cadono, creano sporcizia che si accumula con quella abbandonata dai passanti. L’enorme dimensione degli alberi – denunciano infine – rende “invisibile” la Chiesa del Sacro Cuore, che è persino male illuminata per via dei lampioni non funzionanti da oltre 15 anni. Senza contare la fontana che è praticamente dismessa.

L’appello al Comune è di ridare a Piazza Veneziale una dignità, un decoro urbano confacenti con la sacralità del luogo.