In uscita il CD del gruppo musicale di Trivento “I Diamanti”, una produzione Molisana-Abruzzese con artisti che hanno voluto sfidare il delicato momento. “Quando ci hanno impedito di fare ciò per cui siamo nati – dice Dario – per qualche istante ci ha assalito lo sconforto. Vedere tutti i nostri eventi bloccati, rimandati è stata una vera tragedia. Ma sono stati solo i primi momenti. Sono un tipo sempre gioioso e ho immediatamente pensato al famoso piano B. Erano anni che dicevamo che dovevamo incidere un nostro album, che questo fosse il momento giusto? Mi sono bastate poche telefonate per capire che ne pensavano gli altri e la macchina si è messa in moto. Trucco e parrucco, come si dice in gergo, e siamo partiti”. Il progetto ambizioso è stato abbracciato, oltre che dai musicisti, anche da un professionista della fotografia, Andrea Madeo, e del video, Francesco Morelli. Per la Comunicazione, Antonio Sinibaldi della Onewebstudio.it. Un progetto autofinanziato e confezionato per il prossimo Natale, “quest’anno il nostro Natale dipende da noi – fa sapere il tastierista e voce del gruppo Nicolino De Castello – e dalle nostre scelte consapevoli. Dal 18 dicembre musica per tutti, una musica di altri tempi con la musicalità moderna, musicalità originale che può far passare del tempo portando spensieratezza e gioia, musica di casa, perché riarrangiata in maniera del tutto originale”. Al gruppo di lavoro ha preso parte anche Domenico Del Castello, che ha mixato in maniera davvero unica canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.