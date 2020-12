Nonostante il Molise sia la regione con l’indice rt, quello che indica il tasso di contagiosità del Covid, più alto d’Italia, pari ad 1.45, resta zona gialla. Il dato emerge dall’ultimo monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, calcolato su 14 giorni. Stando all’analisi dei dati la nostra regione presenta un basso rischio di crescita dell’epidemia ed è sotto i limiti considerati critici sia per l’occupazione dei posti letto,fissato nel 30% delle terapie intensive e nel 40% degli altri reparti. Secondo il report, seppure «si continui ad osservare una riduzione generale del rischio», 14 Regioni sono classificate a rischio moderato, *due a rischio basso (Basilicata e Molise)* e 5 a rischio alto (Emilia Romagna, Provincia di Trento, Puglia, Sardegna e Veneto). Due delle cinque Regioni classificate a rischio alto (Puglia e Sardegna) sono state classificate a rischio alto per 3 o più settimane consecutive, e «questo prevede specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale». Va anche detto che il presidente della Regione Toma ha introdotto misure ulteriormente restrittive, rispetto a quelle contenute nell’ultimo dpcm, tra cui la chiusura delle scuole, l’obbligo di quarantena per chi arriva in Molise da altre regioni e la stretta sul trasporto pubblico.