Ambito territoriale sociale, percorso di progettazione partecipata

Il presidente dell’Ambito Territoriale Sociale di Zona Francesco Roberti comunica che è stato costituito un percorso di progettazione partecipata a seguito del recepimento delle linee guida volute dal Comitato dei Sindaci con delibera n°21 dello scorso 10 dicembre. Il tavolo di progettazione, presieduto dal coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale Antonio Russo, sarà aperto al pubblico, secondo le norme di contenimento del Covid-19, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18 previo appuntamento telefonico al numero 0875.712379. Gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo ambito.termoli@comune.termoli.cb.it.

Per gli operatori interessati, il 29 dicembre prossimo, inoltre, si terranno due tavoli tecnici in videoconferenza, presieduti dal coordinatore ATS Antonio Russo, su “Fragilità e inclusione sociale adulti” (ore 14,30-16,30) e “Fragilità e inclusione sociale dei minori”, che si terrà dalle ore 16,30 alle 18,30. Per aderire occorerrà inviare una mail entro le ore 12 del 23 dicembre all’indirizzo ambito.territoriale@comune.termoli.cb.it

Infine, il 14 gennaio 2021 alle ore 16, sarà presentata e discussa in videoconferenza la bozza del nuovo Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale di Termoli. Gli operatori interessati possono aderire inviando una mail entro le ore 12 del 7 gennaio 2021 all’indirizzo ambito.territoriale@comune.termoli.cb.it

Sara’ l’Ufficio di Piano a ricontttare gli interessati fornendo le modalità di accesso alla piattaforma indicata per l’incontro.

Per maggiori informazioni è possbile consultare il sito istituzionale del Comune di Termoli, Albo Pretorio-sezione avviso pubblico.