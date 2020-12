Viabilità in contrada Penna di Trivento, il sindaco Corallo scrive al presidente della Provincia Roberti per la messa in sicurezza

Viabilità in contrada Penna di Trivento, il sindaco Corallo scrive al presidente della Provincia Roberti per la messa in sicurezza. Il primo cittadino Pasquale Corallo ha fatto sapere in una nota al presidente della Provincia che “sono pervenute diverse segnalazioni per il tratto di provinciale che interessa la contrada Penna, soprattutto all’altezza del civico n. 16, già oggetto nel passato di fenomeni franosi ed accentuati dalle ultime persistenti precipitazioni che hanno colpito il territorio comunale. L’arteria in questione – continua Corallo – costituisce l’unico collegamento stradale tra Contrada Penna ed il centro abitato e attualmente versa in condizioni che impediscono di fatto una transitabilità adeguata e soprattutto in sicurezza”. La viabilità del territorio è una calamità annosa, dovuta anche al terreno particolarmente franoso. Quella di contrada Penna, poi, è una problematica che si trascina avanti da anni, alla quale si è posto rimedio solo con interventi mirati e non del tutto risolutivi.