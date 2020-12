Nessuna conseguenza grave per il tamponamento accaduto ieri sera lungo la Statale 158 in territorio di Montaquila. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri due auto si sono scontrate. L’impatto è stato molto violento e uno dei mezzi si è ribaltato.

L’allarme è scattato immediatamente consentendo alla macchina sei soccorsi di mettersi in moto.

Sul posto gli operatori del 118 che hanno prestato le cure del caso agli occupanti dei veicoli. Per fortuna nessun ferito grave.

Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. Resta ora da chiarire la dinamica dell’accaduto. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.