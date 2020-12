Consueto appuntamento istituzionale, in modalità online, della riunione del Comitato di sorveglianza del Por Molise FESR – FSE 2014/2020.

L’incontro rappresenta un’occasione di controllo e verifica del Programma operativo regionale che, pur trovandosi in una fase conclusiva della programmazione, ha dovuto rivoluzionare il suo prospetto di investimenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Il risultato di questo cambiamento, imposto dalla pandemia, restituisce un quadro notevolmente superiore alla mera dotazione del Por, poiché, grazie un intenso sforzo programmatico e attuativo, gran parte delle procedure già attive sul Por stesso sono state spostate su Programmi nazionali, al fine di liberare risorse da riorientare in funzione anticrisi.

Nonostante la quantità e la complessità delle azioni messe in campo, il Por fa registrare un avanzamento positivo che si traduce con circa il 97% della dotazione del Programma attivata a metà novembre 2020, impegni assunti per il 76% e una spesa pari al 30%.

Hanno preso parte al tavolo istituzionale di sorveglianza, tra gli altri, i rappresentanti della Commissione Europea, i rappresentanti della presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche di coesione, i rappresentanti dell’Agenzia di Coesione Territoriale e di ANPAL, il rappresentante del MEF.

I partecipanti hanno espresso viva soddisfazione per i risultati ottenuti e le strategie messe in campo con tempestività e competenza dalla Regione Molise.

E’ stato un momento di condivisione e confronto, utile anche per la messa a punto della prossima programmazione comunitaria, a cui gli attori principali del nostro territorio non dovrebbero mai mancare.