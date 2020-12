Si chiama “Il migliore chef Italia” ed è il nuovo contest televisivo che sarà in onda su Sky e digitale terrestre su Canale Italia entro Natale. In tutto il Paese sono stati selezionati 30 chef, i migliori e tra questi c’è anche il nome del molisano Nicola Vizzarri, che nei giorni scorsi ha accolto la troupe del programma nel suo ristorante Poggio Costantino a Termoli, dove è stata registrata la puntata. Davanti ai giudici Nicola Vizzarri ha presentato il suo piatto studiato e progettato con cura, abbinando creatività, gusto ed eleganza: pesce, tartufo e pasta, gli ingredienti rigorosamente made in Molise, che dalla costa alla montagna rappresentano il territorio con la sua genuinità. Per scoprire la reazione degli assaggiatori bisognerà attendere che la puntata vada in onda, intorno alla metà di febbraio. La giuria è composta da Simone Falcini: executive chef di vari ristoranti, imprenditore e Conduttore TV. Marianna Ziliati, cuoca presso il suo ristorante Starius, docente nell’ambito culinario, Carlo Tofani: manager, direttore e sommelier. La valutazione dovrà tener conto di tecnica, preparazione, gusto, difficoltà di esecuzione, scelta degli ingredienti.