Danno in escandescenze al bar, scatta il Daspo urbano per due uomini

Daspo urbano nei confronti di un termolese di 46 anni e un extracomunitario di 52: il primo denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, il secondo per violenza ed oltraggio. Entrambi i casi si sono verificati, in momenti diversi, all’interno di due attività commerciali di Termoli: i due uomini completamente ubriachi hanno creato scompiglio e disturbato i clienti. All’arrivo della polizia, nel primo caso il 46enne ha minacciato gli agenti, nel secondo il 52enne si è scagliato contro le forze dell’ordine. Ora i due dovranno stare lontano dai locali in questione per almeno 1 anno.

La tipologia di provvedimento, emanato in applicazione della novità legislativa introdotta con il D.L. 130/2020 del 21 ottobre scorso, si inserisce nel solco degli interventi di potenziamento della sicurezza urbana, con il precipuo fine di rendere più incisive e penetranti le misure di contrasto a fenomeni di violenza perpetrati nelle aree urbane, soprattutto a seguito della violenta aggressione di cui è rimasto vittima Willy Monteiro, verificatasi a Colleferro.