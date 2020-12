Tre gli anticipi del sabato tra questi la sfida tra Costa Masnaga – La Molisana Basket Campobasso. Lo staff medico non è riuscito nell’impresa di recuperare Julie Wojta e Samantha Ostarello. Sia l’ala piccola americana che la lunga statunitense di passaporto italiano restano in Molise per proseguire il loro percorso di riabilitazione ed essere pienamente disponibili in vista delle prossime uscite delle rossoblù. Entrambe le squadre nelle ultime settimane hanno fatto parlare di se per le proprie under. La sedicenne Villa nella gara contro la Dinamo Sassani ha messo a referto trentasei punti in Serie A. Il nuovo record per rapporto punti-età oggi è della giovanissima guardia lombarda. Di fronte per le rossoblù ci sarà la quattordicenne ecuadoriana Quiñonez che domenica scorsa ha fatto il suo esordio nella massima serie nazionale e domani coach Sabatelli la inserirà tra le rotazioni. Per le padrone di casa un cammino diviso a metà 5 successi e altrettante sconfitte, i fiori d’acciaio invece devono ancora recuperare la gara di Sassani e fino a questo momento hanno portato a casa 6 punti ma sopratutto sono reduci da tre KO consecutivi quindi domani l’obiettivo è invertire la rotta ma con una sfida impegnativa. Domani con palla a due alle 21 Costa Masnaga -La Molisana Basket Campobasso verrà diretta da al milanese Foti, alla bolzanina Castellaneta ed all’estense Ferrara.