Vittime del Covid, ancora una giornata nera: cinque decessi. Aumenta il numero dei tamponi: 994, mentre sono 75 i nuovi positivi

Ancora vittime da Covid, un bilancio pesante: sono cinque le persone morte nelle ultime ore: un 83enne ricoverato in Medicina d’urgenza del Cardarelli, una 94enne di Agnone ospite della casa di riposo di Sessano del Molise, un 88enne , ospite pure lui della stessa casa di riposo e ricoverato in Malattie infettive, un uomo di 70 anni di Campobasso, ricoverato in Infettivi e una 72enne di Termoli ricoverata in Terapia intensiva. Il dato, dall’ultimo bollettino dell’Asrem. Su 994 tamponi processati si registrano 75 nuovi positivi, con un rapporto del 7,5% tra tamponi effettuati e nuovi casi. E’ Campobasso la città con il maggior numero di nuovi casi: 10, seguita da Termoli con 9, Agnone e Trivento con 6 . Negli altri comuni numeri inferiori.

Cinque i nuovi ricoveri in Malattie infettive, 2 i trasferimenti da Infettivi a Terapia intensiva. Ma ci sono anche 4 pazienti dimessi.

Gli attualmente positivi sono 2687, gli asintomatici a domicilio 2560. I pazienti ricoverati al Cardarelli sono 58, di cui 50 in Malattie infettive ed 8 in Terapia intensiva. I tamponi processati sono 93735, i decessi in totale sono 152, mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 2651 dall’inizio della pandemia.