Matrimoni anche al castello Monforte, a Villa de Capoa e in piazzetta Palombo: il Comune di Campobasso vara il nuovo regolamento per le cerimonie

Venti voti favorevoli e 5 astenuti. È questo il risultato portato a casa dal nuovo regolamento comunale di organizzazione delle pubblicazioni di matrimonio, celebrazione dei matrimoni civili e costituzione di unioni civili approvato oggi nel corso del Consiglio comunale di Campobasso. Il Comune, infatti, per le pubblicazioni di matrimonio, la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili, attualmente ha nella disponibilita’ solo la casa comunale e i luoghi usualmente utilizzati per tali attivita’ sono quelli della Sala Civica, dello studio del sindaco e della Sala Consiliare. Attraverso questo nuovo regolamento e’ invece intenzione dell’Amministrazione ampliare l’offerta destinata a tali incombenze. Si e’ cosi’ ritenuto opportuno, spiega una nota, di dover disciplinare, la individuazione di nuovi siti presso i quali poter dar corso alle attivita’. Le celebrazioni potranno cosi’ essere svolte, su domanda degli interessati, oltre che all’interno del Palazzo Comunale, della Sala Consiliare, dell’Ufficio del sindaco e della Saletta Spazio Civico, anche in luoghi idonei, di proprieta’ quali: Castello Monforte (cortile interno); Villa de Capoa, piazzetta Palombo; Villa Musenga; Parco “Eduardo de Filippo” (gia’ Parco San Giovanni), piazza Vittorio Emanuele II; Circolo Sannitico, sala “Domenico Fratianni” (previa autorizzazione da parte della Provincia); Convitto Nazionale “Mario Pagano”, Cappella (previa autorizzazione da parte della Direzione del Convitto). Ma sara’ possibile, su domanda degli interessati, oltre che nei luoghi indicati, far svolgere le celebrazioni anche nei luoghi/locali e pertinenze dei privati, concessi in comodato gratuito al Comune.