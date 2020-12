Giornata all’insegna del verde in contrada Montagna a Trivento, piantati alberi e siepi dono dell’amministrazione comunale. A farlo sapere è il presidente dell’associazione Agorà Montagna Emiliana Minichillo, che ha colto l’occasione per lanciare anche un messaggio per sensibilizzare al rispetto dei luoghi pubblici, “ringrazio innanzitutto l’amministrazione comunale, assieme alla struttura, per il dono ricevuto – riferisce il presidente MInichillo – un grazie di cuore ai nostri ragazzi e al signor Antonio che come sempre si rende disponibile a darci una mano ogni volta che ne abbiamo bisogno. Approfitto per ricordare a tutti il rispetto, anche e soprattutto, dei luoghi pubblici dove trascorriamo il nostro tempo libero. Noi abbiamo voluto abbellire il nostro punto di ritrovo con le piantine, mentre con rammarico devo ricordare che il vicino campetto di Montagna è stato oggetto di atti vandalici. Comunque – chiude Minichillo – abbiamo trascorso una giornata con uno scopo condiviso, all’insegna dell’ambiente e del senso civico, rispettando le norme prescritte anti contagio”.