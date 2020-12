Gam, nuovo presidio dei lavoratori davanti alla Regione: “Attendiamo da sette anni, ora vogliamo risposte”

Si è ormai perso il conto delle proteste, dei presidi, delle manifestazioni dei lavoratori della gam di Bojano. Negli anni decine e decine di iniziative per chiedere risposte sul futuro della filiera avicola matestina, risposte che nei fatti non sono mai arrivate. Ora, a due settimane dall’ennesimo natale amaro, i lavoratori sono tornati a manifestatare. Lo hanno fatto davanti alla sede della giunta regionale per chiedere risposte certe per il futuro. “Risposte che ormai attendiamo da sette anni”, hanno detto.

I lavoratori attualmente stanno usufruendo della cassa Covid, legata all’emergenza sanitaria, un misura che scadrà il prossimo 29 dicembre. Durante il presidio è sceso in strada per incontrare i lavoratori l’assessore regionale al Lavoro Michele Marone. Ha confermato l’impegno della regione per il fitto di ramo d’azienda e ha annunciato che martedì prossimo ci sarà un nuovo incontro con il ministero dello Sviluppo economico per l’allungamento della cassa Covid e per chiarire quale sarà il futuro ruolo di Amadori.