Eccidio di Fornelli, Germania condannata a risarcire dal tribunale di Isernia

Oltre dieci milioni di euro in totale per gli eredi delle vittime, con il Comune destinatario di più di seicentomila euro. Questa la decisione del giudice Fabio Papa, del tribunale di Isernia, chiamato a sentenziare sulla richiesta di rimborso presentata dagli eredi delle sei vittime dell’eccidio nazista di Fornelli, nell’ottobre del 43. Il giudice Papa, nel condannare lo stato federale tedesco a rimborsare il danno provocato alle famiglie delle vittime, ha sentenziato che: “l’eccidio è un crimine di guerra e contro l’umanità, caratterizzato pertanto da imprescrittibilità e giurisdizione penale e civile dello Stato Italiano. Con l’espressione crimine contro l’umanità si indica, nella definizione che ne diede il Tribunale militare internazionale, istituito nell’agosto del 1945 per processare i maggiori criminali della seconda guerra mondiale”.