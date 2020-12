Coronavirus, ancora due vittime: si tratta di un 93enne di Toro e di una donna di 72 anni di Termoli

Ancora vittime per Covid in Molise. Dopo il decesso, avvenuto ieri di un 60enne di Baranello, che era ricoverato in Malattie infettive del Cardarelli, nelle ultime ore sono morte altre due persone. Si tratta di un 93enne di Toro e di una insegnante in pensione di Termoli, 72enne, molto conosciuta in città. Anche lei era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive, a Campobasso. Sale così a 149 il numero delle persone decedute a causa del Covid dall’inizio della pandemia.