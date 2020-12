‘Cashback’, Poste Italiane: procedure più semplici per i clienti Postepay

A partire da martedì 8 dicembre ha preso il via il “Piano Cashback”, la misura del governo finalizzata ad incentivare l’uso della moneta elettronica, che garantisce la restituzione direttamente sul conto corrente del 10% delle somme spese. Poste Italiane fa sapere che tutti i clienti Postepay, i titolari di carte BancoPosta, potranno partecipare al programma Cashback di Stato direttamente sulle app Postepay e BancoPosta, senza la necessità di registrarsi tramite Spid sull’App “IO”. Inoltre, grazie all’iniziativa “Postepay Cashback”, per tutti i pagamenti superiori ai 10€ effettuati dall’8 dicembre al 28 febbraio, tutti i clienti che effettueranno i pagamenti con l’App Postepay attraverso il sistema “Codice Postepay” riceveranno un ulteriore contributo di 1 euro. In Molise sono attive 85mila carte Postepay, di cui 35mila nella versione standard e circa 50mila in quella Evolution. Nei primi 9 mesi del 2020, inoltre, sono già oltre 11mila i cittadini molisani che hanno scelto di attivare una PostePay per le loro operazioni. A livello nazionale, inoltre, Poste Italiane gestisce circa 22 milioni di carte PostePay con le quali, nel corso del 2019, sono state effettuate circa 1.4 miliardi di transazioni, arrivando a rappresentare circa il 25% di tutto il mercato e-commerce nazionale.