Calcio, Serie D, il nuovo calendario

In vista della ripresa del campionato, fissata per domenica prossima, la Lnd ha varato i nuovi calendari. Nessun cambio per quel che riguarda l’ordine delle gare in programma, aggiornate le date e i turni infrasettimanali. Con la ripresa della stagione regolare, si riparte con le partite della 7^ giornata che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Il giro di boa della Serie D è fissato per il 21 febbraio mentre il Campionato si concluderà ufficialmente il 6 giugno. Ecco i nuovi turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutti i gironi: 6 gennaio nel giorno dell’Epifania, 3 e 24 febbraio ed il 14 aprile. Confermate le altre date già comunicate ad inizio stagione. Per le festività natalizie la 9^ giornata è anticipata dal 27 al 23 dicembre. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, la 7^ di ritorno è anticipata da domenica 4 a giovedì 1 aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Le gare inizieranno alle 14.30 sino al 27 marzo, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15.00, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.00. Queste le comunicazioni ufficiali del comitato dilettanti, con la speranza che possano essere le ultime senza ulteriori stop dovuti all’emergenza sanitaria.