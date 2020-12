Calcio, Serie D, Campobasso pronto per il big match. Nuovi arrivi per Vastogirardi e Agnonese Match casalingo per l'Fc Matese

Nel girone F è stata già rinviata Castelfidardo – Vastese. La comunicazione da parte della società abruzzese, la disposizione fatta dal Dipartimento Interregionale è arrivata a seguito della richiesta inoltrata dalla società marchigiana del Castelfidardo. Dunque subito un rinvio, con l’auspicio che possa essere l’unico e che da domenica si torni alla normalità sino al termine della stagione.

Il big match è senza dubbio quello del “Selvapiana” tra il Campobasso e il Notaresco. La prima annotazione da fare è che per la prima volta l’impianto sportivo del capoluogo sarà a porte chiuse. Rispetto alle prime uscite dei lupi non sarà possibile assistere alla sfida neanche con un numero ridotto. Un vero peccato considerato che la sfida al Notaresco è senz’altro tra quelle con maggiore appeal di tutta la stagione. Il Campobasso si avvicina all’impegno con circa due settimane di allenamento, dopo lo stop forzato dovuto alle positività riscontrare nel gruppo squadra. I lupi riprendono il cammino, interrotto dopo la facile vittoria interna, 4-0, contro l’Fc Matese, datata 25 ottobre. Ancora non ufficializzato il recupero da giocare a Genzano contro l’Albalonga valido per la sesta giornata di campionato. Notaresco che arriva a Campobasso da primo in classifica, in compagnia della Recanatese, ovviamente rossoblu con una gara in meno. Occasione ghiotta per il sorpasso per Cogliati e compagni, pronti a scendere in campo con entusiasmo. Da valutare la tenuta, oggettivamente un periodo di inattività può farsi sentire, condizione più o meno analoga per tutte le squadre.

Il Vastogirardi riparte da Montegiorgio dopo il pareggio a reti bianche contro il Fiuggi dello scorso primo novembre. 7 punti per i marchigiani, 9 per gli altomolisani, anche qui bisognerà vedere quale tra le due squadre accuserà meno la lunga sosta. Due nuovi ingaggi per la società del presidente Di Lucente, alla corte di Prosperi sono arrivati il centravanti Daniele Fioretti, classe 90 proveniente dal Sasso Marconi, società militante nel girone D, e la mezz’ala di centrocampo Diego Acunzo, classe 98 dalla Correggese. Due colpi importanti, già a disposizione del tecnico per la trasferta di Montegiorgio.

Altro acquisto per l’Olympia Agnonese, dopo il portiere Marinca ed il giovane Vespa, la società ha ufficializzato il ritorno del centrocampista Lucio Di Lollo, per anni fulcro della mediana dei granata. Un’operazione importante, Di Lollo conosce l’ambiente e può senz’altro offrire un contributo importante alla causa Agnonese. Match difficile per i granata che domenica ricevono al Civitelle la co-capolista Recanatese, una sfida complicata ma utile a saggiare la forza del nuovo team alle dipendenze di Senigagliesi.

Infine impegno casalingo per l’Fc Matese che ospiterà il Castelnuovo Vomano. La dirigenza matesina ha ufficializzato l’attaccante Galesio e il difensore Cassese, due innesti di livello già pronti ad esordire domenica. La società è attiva sul mercato per offrire ad Urbano almeno altre due pedine di esperienza, per risalire la classifica dopo un avvio negativo con soli 4 punti all’attivo.