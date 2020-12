Calcio a 5, serie A1, l’Acqua e Sapone cerca l’ottava vittoria. Feldi Eboli in campo domani contro il Real San Giuseppe

Settebello per l’Acqua e Sapone di Scarpitti, sette vittorie in altrettante gare di campionato per gli abruzzesi. Ultimo successo in ordine di tempo, martedì contro il Genova, 6 a 2 il finale, da segnalare la doppietta messa a segno dall’esperto giocatore carioca Lukaian Baptista classe 83. Gli uomini di Scarpitti comandano la classifica con +5 sulla Feldi Eboli, e due gare da recuperare. Avvio di stagione sprint per i neroazzurri, impegnati domani nel derby di campionato contro la Colormax Pescara.

