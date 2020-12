Arrivano i Carabinieri e la festa finisce male, venti ragazzi denunciati

È continuo l’impegno dei Carabinieri nell’attività di controllo circa il rispetto delle misure di contenimento dell’evoluzione del quadro epidemiologico connesso alla diffusione del Coronavirus. Sono ben ventisei le persone sanzionate per aver violato le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19. Questi i risultati conseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Isernia a seguito della stretta sui controlli nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto della Provincia, Vincenzo Callea. In particolare, a seguito di attenta attività informativa, si è avuta notizia di una festa in corso presso un’abitazione sita nel centro storico di Isernia dove i Carabinieri della locale Compagnia, prontamente intervenuti, hanno sorpreso ben venti giovani, di cui soltanto due maggiorenni, intenti a bere e consumare aperitivi in spazi ristretti, senza che alcuno di loro fosse munito di mascherina di protezione. Tutti identificati, i giovani sono stati tutti debitamente sanzionati. Nel corso di ulteriori controlli sono state altresì individuate altre sei persone, uscite di casa senza giustificato motivo dopo le 22,00 e sorprese a girovagare a bordo di autovetture senza meta. Nello specifico, due amici sono stati controllati dai militari del NOR a bordo di un’auto dopo le ore 22,00, i quali si sono giustificati sostenendo di essere usciti di casa per fare un giro in auto poiché stufi di stare chiusi nelle rispettive abitazioni e, infine, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto a sanzionare quattro giovani non appartenenti al medesimo nucleo familiare, fermati a bordo di un’autovettura ben dopo le ore 22,00, privi peraltro dei dispositivi di protezione, i quali adducevano una serie di motivazioni, ovviamente non idonee a giustificarne la condotta in deroga ai limiti temporali imposti dalle norme.