“Un regalo per Termoli”: via all’iniziativa per gli acquisti di Natale in città

Due pacchi regalo uno sull’altro che richiamano volutamente il simbolo della città, il castello svevo. Si chiama “Un regalo per Termoli” l’iniziativa che i commercianti del centro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, hanno voluto lanciare per sensibilizzare i residenti agli acquisti in città, in questo periodo difficile per tutti. Per gli esercenti ancora di più, senza gli incentivi previsti dal Governo perchè il Molise è in zona gialla, ora giallo plus, ma con le stesse ricadute economiche con la forte flessione degli acquisti. “I soldi che verranno spesi nei nostri negozi verranno comunque reinvestiti su Termoli” ha commentato il portavoce del comitato dei commercianti Maurizio Giamberardino.

Il Comune nei giorni scorsi aveva siglato un’intesa con il neonato comitato che prevede il blocco dei lavori pubblici in centro, la filodiffusione lungo le vie principali, e una riduzione delle tasse