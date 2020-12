Pubblicato il bando “Buoni a Natale” dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, un sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Il bando, rivolto ai residenti nei 26 comuni dell’Ambito sociale, prevede due avvisi, uno rivolto ai cittadini per la richiesta di buoni spesa non alimentari, l’altro alle attività commerciali e artigianali che vogliono accreditarsi. Le domande, a partire dal 9 dicembre 2020 e senza scadenza, possono essere inoltrate solo on-line collegandosi ai seguenti link: per i cittadini, https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php; per le attività commerciali e artigianali, https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php. Il beneficio economico da dare ai cittadini viene calcolato in base alla composizione del nucleo familiare, l’unico requisito richiesto un Isee del nucleo familiare non superiore ai 10mila euro. Del beneficio economico maturato, il 60% viene erogato come voucher sul codice fiscale del richiedente e spendibile presso le attività commerciali e artigianali di tutti i Comuni dell’ATS di Campobasso, il restante 40% viene erogato su Iban del richiedente a titolo di rimborso spese effettuate dalla data di pubblicazione del bando in poi. Per tutte le informazioni necessarie sugli avvisi pubblici, si può contattare gli Uffici di cittadinanza sociale dei Comuni dell’Ambito Sociale, o collegarsi ai siti internet dei Comuni o al sito www.ambitosocialecb.it (nelle news, in alto a sinistra). I Comuni dell’ATS Campobasso sono i seguenti: Campobasso, Baranello, Busso, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, Mirabello Sannitico, Molise, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, Sant’ Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.