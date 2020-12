Larino, flash mob dei giudici onorari: “Maggiori tutele per la categoria”

Flash mob dei magistrati onorari del tribunale di Larino questa mattina davanti al palazzo di giustizia, per esprimere solidarietà alle due colleghe di Palermo, Sabrina Argiolas e Vincenza Gagliardotto, che dal primo dicembre sono in sciopero della fame come forma di protesta per le condizioni economiche e ordinamentali della categoria. La protesta nasce dopo oltre vent’anni di lavoro svolto a servizio delle istituzioni, pagato a cottimo, con incarichi rinnovati ogni tre anni senza la previsione delle minime tutele spettanti a qualsiasi lavoratore per malattia, ferie e maternità: situazione che la pandemia da Covid 19 ha reso ancor più grave. All’iniziativa hanno partecipato anche i giudici di pace di Larino e i viceprocuratori onorari in servizio presso la procura, presenti anche i membri del direttivo della Camera Penale di Larino.