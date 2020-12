Isernia, Sonia De Toma pronta a far causa al sindaco che l’ha cacciata

Sonia De Toma ancora non riesce a buttare giù il boccone amaro. Secondo lei, nei suoi confronti, è stata commessa una vera e propria ingiustizia e, per questo, si dice pronta ad adire le vie legali contro il sindaco. Impugnerà il decreto con cui è stata revocata da Giacomo d’Apollonio, ma non solo, saranno tentate tutte le strade in termini legali, una volta fatte le opportune valutazioni. A cominciare dallo studio della famosa delibera sulla costituzione del Nucleo integrativo di valutazione dell’ente che, secondo De Toma, sarebbe stata alla base della crisi politica tra i due. Delibera per la quale De Toma aveva chiesto spiegazioni a sindaco e segretario comunale. E neanche dopo il licenziamento del 19 novembre, la De Toma, desiste, invitando nuovamente d’Apollonio, con una pec del 25 novembre scorso, a darle spiegazioni. Ma anche questa volta le spiegazioni – dice Sonia De Toma – non sono state date, con chiaro spregio del ruolo amministrativo che il sindaco ricopre. Nel suo gesto di revoca della mia carica da assessore, il sindaco ha offeso sia i cittadini di Isernia, agendo contro la volontà di chi mi aveva votato a sostegno di quest’amministrazione e come portatrice dei loro interessi, sia verso i genitori, gli alunni e i docenti, che in questi giorni erano occupati nello svolgere un importante progetto sociale, educativo e civico, ovvero il Consiglio comunale dei Ragazzi”. “Il sindaco, per l’ex assessore, non ha avuto rispetto della sottoscritta. Io – conferma la De Toma a Isnews – ho solo riportato pubblicamente un fatto illegittimo verificatosi, senza proferire alcuna offesa nei suoi confronti, cosa che non può dirsi di lui che, invece, le ha formulate a mezzo stampa in maniera gratuita e ingiustificata. Nell’immediato, piuttosto, sto valutando molto attentamente di adire le vie amministrative e penali, per quanto accaduto». Fin qui la De Toma, il sindaco, contattato da Telemolise, si mostra sereno e per nulla preoccupato. Non ho paura di nulla, dice, ho solo applicato la legge, che mi permette di revocare un mio collaboratore, qualora svanisca il rapporto di fiducia, C’erano stati già due episodi, la terza volta è stata imperdonabile, in quanto è stato messo in dubbio il rispetto della legge, che mi permetteva e permette al Comune di Isernia di optare per il Nucleo di valutazione. Tutto qui, d’Apollonio resta sereno e pensa all’emergenza Covid che ha colpito pesantemente Isernia, per il momento il problema De Toma è un problema risolto.