“Io vivo la città, io vivo il commercio”, sottoscritto a Campobasso accordo tra Confesercenti e Sea

Sottoscritto l’accordo tra Confesercenti e Sea per sostenere il commercio a Campobasso che prevede l’utilizzo di una card per l’acquisto di beni e servizi negli esercizi convenzionati usufruendo di sconti . Lo sconto è personale, utilizzabile, cioé solo dal titolare della card. Le attività che aderiscono all’iniziativa sono riconoscibili dall’adesivo apposto sulle vetrine delle attività. “Mai come in questo periodo le nostre attività hanno bisogno di un aiuto concreto – ha spiegato il presidente della Confesercenti provinciale di Campobasso, Pasquale Oriente – La nostra organizzazione sente il bisogno di promuovere , in tutti i modi possibili, azioni a sostegno del commercio locale”.