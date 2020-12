Coronavirus, muore un 60enne ricoverato in Malattie Infettive. 22 i nuovi positivi e 2 guariti

Il Covid ha fatto un’altra vittima in Molise, un 60enne di Baranello ricoverata a Malattie Infettive. A lei si aggiunge un’altra donna, deceduta il 7 dicembre di cui l’Asrem ha dato notizia nell’ultimo bollettino: si tratta di una 89enne di Campomarino che era in Medicina d’Urgenza a Termoli. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 370 e tra questi sono risultate positive 22 persone, 11 di queste in una casa di riposo a Castel del Giudice. Gli altri contagiati in 10 comuni. Non si fermano nemmeno i ricoveri in ospedale: nelle ultime 24 ore, 4 nuovi pazienti sono arrivati a Malattie Infettive, dove i letti occupati da malati da Coronavirus sono 53, 7 a Terapia Intensiva. Sono però 3 i trasferiti, di cui 2 da Rianimazione e Infettive e uno da questo reparto in Intensiva. 2 sono i dimessi e altrettanti i guariti. Sono 2619 gli attualmente positivi in Molise.