Calcio, Serie D, Agnonese attiva sul mercato. Domenica riparte il campionato

Si riparte, domenica in campo nel girone F si gioca la settima giornata di campionato. Nel raggruppamento delle molisane sono solo tre le gare ancora da recuperare, Rieti – Porto Sant’Elpidio, Albalonga – Campobasso e Giulianova – Porto Sant’Elpidio. Insomma si riparte, quasi, con la classifica effettiva. Match che verosimilmente saranno recuperati a stretto giro, già a partire dalla prossima settimana o al massimo quella seguente. La ripresa è senza dubbio come il calcio di settembre, quando si riparte dopo il fermo estivo. Senza dubbio quello che si è visto sul campo, fino al 1 novembre, può subire delle variazioni almeno in questo mini periodo che precede le festività natalizie.

Settimana importante, quella vissuta dal Campobasso. Prima la negativizzazione di tutti i giocatori risultati positivi al covid e la susseguente ripresa delle sedute di allenamenti, poi l’ingresso in società di Matt Rizzetta, presentato a stampa e tifosi nel corso della conferenza stampa online di domenica. La società di patron Gesuè, già solida come dimostrato nel corso di due anni e mezzo, si irrobustisce con nuova linfa. Non solo a livello economico, ma anche dal punto di vista dell’entusiasmo. Abbiamo potuto constatare la voglia e l’energia positiva di Rizzetta, felicissimo di poter dare il suo contributo alla causa Campobasso. L’imprenditore americano, di origini italiane, è pronto, entro il 31 dicembre, ad acquisire circa il 30% delle quote della società rossoblu. Un socio che entra in modo deciso nei quadri del Campobasso, per una crescita complessiva a medio lungo termine. Lupi a lavoro per preparare il big match contro il Notaresco previsto domenica a Selvapiana, a porte chiuse. Impegno casalingo anche per l’Olympia Agnonese pronta a ricevere la capolista Recanatese, mentre per il Vastogirardi in programma la trasferta di Montegiorgio.

Attivissima sul mercato proprio l’Olympia Agnonese, la società ha ingaggiato il portiere classe 97 Eduard Marinca, di nazionalità rumena svincolato dopo l’esperienza alla Lucchese in Lega pro, il terzino destro Valerio Vespa, fuoriquota del 2001, proveniente dalle giovanili della Lazio ed il difensore centrale Antonio Ricciardi classe 2001 ex Foggia e Pomigliano. Hanno lasciato il gruppo Imnho, Obleac, Sylla, Carponi, Francisci, Montanaro e Spanò. Vicini al ritorno in maglia granata il centrocampista Di Lollo e l’attaccante Minicucci. Sono attesa altre novità di mercato a stretto giro.

Gara interna anche per l’Fc Matese, i biancoverdi di Urbano se la vedranno con la sorpresa Castelnuovo Vomano. Prima in maglia Matese per il nuovo acquisto Luca Cassese, difensore centrale, appena acquistato dal Rotonda. Per il centrale difensivo anche una lunga militanza con la maglia dell’Olimpia Agnonese dal 2016 al 2019.