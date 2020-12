Marinaio termolese bloccato in Cina: 10 comuni si muovono e chiedono l’intervento di Di Maio

Il marinaio termolese di 28 anni Gianluca Perino è uno dei tanti marittimi imbarcati sulle navi “L’Antonella Lembo” e “Giovanni Bottiglieri”, ferme al largo della Cina nord orientale da quasi un anno. Il governo cinese infatti non permette loro di attraccare e scaricare il carbone in arrivo dall’Australia. Una vicenda internazionale per la quale i Comuni dei marinai si stanno muovendo ora nel tentativo di sbloccare la situazione e riportarli a casa. Il consigliere comunale Nico Balice ha rappresentato l’Amministrazione comunale di Termoli in videoconferenza in un incontro indetto da dieci comuni italiani che hanno altri marittimi coinvolti nella vicenda. comuni chiedono un intervento al ministro Luigi Di Maio perché interceda nella disputa internazionale tra Australia e Cina, per riportare i marinai a casa.