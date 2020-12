Covid, ultimo bollettino con un morto e 13 positivi su 455 tamponi. Diminuiscono i ricoveri in ospedale

Mai un bollettino quotidiano con numeri così bassi da mesi. Bisogna tornare alla fine dell’estate per trovare dati come quelli delle ultime 24 ore in Molise. Un solo decesso, una donna di 90 anni di Termoli che era ricoverata in malattie infettive. Quanto ai tamponi. ne sono stati processati 455, anche in questo caso un numero molto basso rispetto alla media delle ultime settimane, ma i nuovi positivi sono appena 13 dunque con un rapporto bassissimo tra test effettuati e contagiati. I nuovi casi sono cosi distribuiti sul territorio: 4 a Termoli, 3 a Oratino, 2 a Campobasso e un solo caso a Bojano, Campomarino, Ferrazzano, Frosolone, Pietrabbondante. Continua a diminuire anche il numero dei ricoverati in ospedale con 2 ricoveri e 3 dimissioni. Ora al Cardarelli ci sono complessivamente 57 malati di Covid: 49 in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in regione sono 2.601. Di questi gli asintomatici rappresentano la stragrande maggioranza: 2544. Quelli con sintomi sono appena il 2 per cento. Più di 3mila invece le persone attualmente in isolamento.