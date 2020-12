Covid all’Afasev, emergenza risolta: disabili trasferiti alla Maria Gargani

Emergenza Afasev risolta. I nove disabili tutti positivi ospitati nel centro di accoglienza sono stati trasferiti alla casa di riposo Maria Gargani di Isernia centro, dopo che la responsabile della struttura, Rosanna Gravante, con un gesto di grande umanità, si è detta disponibile ad accoglierli, disponendo del personale necessario ad assisterli. Il problema era proprio quello del personale Afasev in servizio, solo quattro unità e tutte contagiate. Ora alla Maria Gargani potranno essere seguiti, anche se ancora adesso molti ospiti della stessa casa di riposo continuano ad essere positivi. Insomma la situazione è migliorata almeno sotto l’aspetto logistico e dell’assistenza, se non sanitario che rimane ancora preoccupante.

Intanto per la situazione scuole, com’è noto il governatore Donato Toma le ha chiuse in Molise per ridurre la circolazione del Covid, ma diversi sindaci della provincia di Isernia, ai quali, come per il resto della regione, è stata facoltà di disporre la didattica in presenza per le primarie, le riaprono, a partire dal capoluogo pentro.

A emettere l’ordinanza che dispone l’apertura delle scuole elementari e dell’infanzia il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, quello di Capracotta Candido Paglione, che si è avvalso della deroga. Scuola dell’infanzia aperta anche a Filignano, su disposizione del sindaco Federica Cocozza, stessa cosa hanno fatto la prima cittadina di Castelpetroso Michela Tamburri, il sindaco di Macchia d’Isernia, Giovanni Martino e il sindaco di Frosolone Felice Ianiro.

Per Venafro stessa decisione del sindaco Alfredo Ricci che, fatto un rapido riscontro della situazione, ha deciso di mantenere aperte le Primarie.