Corona Virus, salta La ‘Ndocciata: Telemolise trasmetterà una puntata speciale

Il Comune di Agnone e l’Associazione “La ‘Ndocciata di Agnone Patrimonio d’Italia per le Tradizioni” comunicano che, nonostante i numerosi tentativi finalizzati alla realizzazione di un evento, seppur simbolico ed in forma statica, della manifestazione La ‘Ndocciata, quale momento di luce e speranza per la comunità in un contesto temporale particolarmente difficile e delicato e, visto il breve lasso temporale successivo all’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020, ci si è visti costretti ad abbandonare ogni forma di organizzazione per la ricorrenza dell’8 dicembre, in quanto impossibilitati a rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19 provenienti dal Governo.