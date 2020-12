Calcio, le società di serie D chiedono un sostegno per effettuare i test settimanali La Lnd ha trovato un accordo per far risparmiare le società

Finalmente si torna in campo. Parte la settimana di allenamenti in vista della ripresa del campionato. Un periodo di sosta lungo, oltre 40 giorni di stop nel torneo di serie D. Nel mezzo i recuperi, le problematiche legate al covid, il nuovo protocollo, ulteriori slittamenti e le nuove direttive previste dalla Lnd per permettere la prosecuzione della stagione. Era necessario trovare delle regole chiare e precise per evitare situazioni spiacevoli che si sono verificate nell’ultimo mese e mezzo. Ci riferiamo a delle gare rinviate per ragioni poco chiare, o quanto meno senza delle reali situazioni di difficoltà per il gruppo squadra.

Le polemiche, tuttavia, non si sono arrestate. Cinque società diSerie D tramite una missiva, hanno richiesto al presidente della Lnd Cosimo Sibilia e al Ministro dello sport Vincenzo Spadafora, due cose in particolare. La prima che le spese per i tamponi obbligatori, da effettuare al gruppo squadra una volta a settimana, siano a carico della Lnd, la seconda riguarda un contributo di 50.000 euro da versare alle società di quarta serie per fronteggiare l’emergenza Covid. Di queste cinque società, che hanno dichiarato di rappresentare anche buona parte del movimento, ben 4 sono del girone F: ovvero Porto Sant’Elpidio, Castelfidardo, Montegiorgio e Tolentino. Una richiesta rilevante che difficilmente sarà accettata. Certo qualche contributo per le società, soprattutto in merito alla questione tamponi, è necessario. In attesa di novità le società si sono organizzate in questi giorni per provvedere al rispetto delle nuove normative. A tal proposito la Lnd ha stipulato una convenzione con la Federlab Italia. In sostanza la struttura sanitaria associata effettuerà test antigenici al prezzo di 9,50 euro, e test molecolari al prezzo di 30 euro. Un’ottima possibilità per le società di serie D, quelle interessate dovranno inviare una mail pec certificata alla Lnd, entro domani, per comunicare l’adesione.