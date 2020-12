Ampliamento pronto soccorso e rianimazione: visita di Florenzano al San Timoteo

Giorno dell’Immacolata in visita al San Timoteo di Termoli per il direttore dell’Asrem Oreste Florenzano. Un’occasione per far sentire la vicinanza dell’azienda al personale impegnato in prima linea nell’emergenza sanitaria, ma anche per un confronto con il primario del pronto soccorso il dottor Nicola Rocchia, in vista dell’ampliamento del reparto di emergenza e della terapia intensiva nell’ambito del piano generale dell’Asrem per far fronte all’emergenza. “La situazione di oggi al Pronto Soccorso – ha dichiarato Florenzano – mi è sembrata molto nell’ordinarietà soprattutto se penso alle regioni limitrofe dove ci sono situazioni ben più pesanti all’interno dei reparti di pronto soccorso”.

Come riferito da Florenzano, non ci sono ricoverati per Covid al San Timoteo: al momento è vuota la cosiddetta area grigia dove vengono tenuti i pazienti in attesa del trasferimento e dove nei giorni scorsi si era registrato un picco di ricoveri. Confermata la carenza cronica di personale “Mancano non solo dirigenti medici ma anche infermieri, stiamo cercando di reperire personale e in tutte le maniere possibili e immaginabili” – ha detto ancora Florenzano. Sull’assenza invece di un direttore sanitario al San Timoteo il direttore Asrem ha confermato si tratti di una delle criticità che verranno risolte, così così come la mancanza di altre figure strategiche nella gestione degli ospedali.