‘Volo dell’angelo’ a Castelmauro e ciclopedonale: arrivato il primo acconto del contratto con Conte

E’ conosciuto come il volo dell’angelo, tecnicamente si chiama zipline, una teleferica che permette di volare sospesi nel vuoto agganciati a un cavo di acciaio. A breve anche in Molise verrà realizzato l’impianto grazie a un progetto del Comune di Castelmauro, capofila di un gruppo di altri 10 comuni, che prevede anche la realizzazione di una pista ciclopedonale che taglierà trasversalmente il Molise, dal Biferno al Trigno. L’iniziativa fa parte dei progetti finanziati dal CIS, il contratto istituzionale di sviluppo, e il sindaco di Castelmauro Flavio Boccardo ha fatto sapere come solo dopo un giorno dall’invio della richiesta, con grande efficienza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha immediatamente autorizzato il trasferimento di 740.000 euro al Comune, somma che rappresenta un acconto pari al 20% dei 3 milioni 700.000 euro complessivi previsti dal progetto. “Grazie all’impegno mantenuto dal Presidente Conte, con questa particolare iniziativa, messa in campo anche per il Molise – ha commentato Boccardo – territori come il nostro, dimenticati ormai da troppo tempo, possono iniziare a guardare al futuro con maggior speranza”.

La Zipline partirà da un’altezza di oltre mille metri, precisamente dalla faggeta di Monte Mauro, in prossimità di uno dei migliori osservatori astronomici d’Italia, fino a scendere a 630 metri. Durante il volo sarà possibile ammirare Campitello Matese, la Maiella, il Gran Sasso e tutta la costa adriatica di Abruzzo, Molise e Puglia. La pista ciclabile e pedonale, invece, collegherà il fiume Biferno e il fiume Trigno in un percorso lungo 40 chilometri che attraverserà Montecilfone, Guardialfiera, Palata, Acquaviva Collecroce, Roccavivara, Tavenna, Mafalda, San Felice del Molise, Montemitro e Montefalcone del Sannio, con la possibilità di visitare siti naturalistici, culturali e storici. Attualmente sono 66 i progetti finanziati grazie ad un investimento complessivo di 220 milioni di euro.