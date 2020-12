Termoli: demolito il distributore sul lungomare. Al suo posto area giochi e skate park

Lo scorso marzo il sequestro da parte della Capitaneria per abusivismo dell’area del distributore Ip sul lungomare Nord di Termoli e del relativo bar, la cui concessione trentennale tra l’altro era scaduta due mesi prima. Il bene dunque è tornato nella disponibilità dello Stato e da tempo il Comune ne aveva fatto richiesta, avviando l’iter per la demolizione. Da alcune settimane sono iniziati i lavori di abbattimento: prima è toccato al distributore, poi allo storico bar, che purtroppo negli ultimi anni è stato spesso al centro di episodi di violenza e di aggressioni. Il tratto di lungomare in questione sta cambiando dunque aspetto dopo 30 anni. Ma quali sono i progetti del Comune di Termoli su quell’area? L’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Roberti ha già presentato al Demanio un progetto, che come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Enzo Ferrazzano prevede la riqualificazione del tratto con l’allestimento di un’area giochi per bambini e di uno skate park. Insomma un punto di ritrovo per i giovanissimi e non solo che verrà inserito già nella programmazione del prossimo piano triennale delle opere pubbliche. 350mila euro il costo di realizzazione. L’Amministrazione ha già idee chiare su come reperire i fondi, si attende però l’ufficialità prima di dare indicazioni più precise.