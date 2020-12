Provvidenti si propone come il Borgo della Rigenerazione

Il più piccolo borgo del Molise vuol diventare grande grazie all’iniziativa dell’amministrazione del sindaco Robert Caporicci, in parziale continuità con quella l’ex primo cittadino Salvatore Fucito. In campo tutte le energie per cambiar tendenza al fine migliorare la condizione di vivibilità aggregativa, culturale e socio economica del piccolissimo paese.

Nel Comune si è riunito Comitato Promotore del progetto pilota “ Rigenerazione Provvidenti” per tracciare le linee da seguire e le azioni immediate che si andranno a consolidare entro pochissime settimane. La rigenerazione come sinonimo di resilienza ma anche come sprono ad attivarsi per rendere Provvidenti attrattivo e competitivo, ai fini culturali e turistici.