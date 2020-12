Incidente sotto la galleria di Sessano, un ferito non grave

Qualcosa deve essere andato storto questo pomeriggio sotto la galleria di Sessano del Molise, sulla Trignina. C’è stato un semifrontale tra un camioncino che trasportava legna e un autofurgone. Dalle immagini, sembrava ci fossero conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, alla fine, dalle lamiere i due autisti sono usciti con le loro gambe. Solo per il conducente del furgoncino si è reso necessario il trasporto al Veneziale, ma senza conseguenze gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale per i rilievi, traffico interrotto e deviato per un paio di ore.