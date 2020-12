Divisione calcio a 5 nasce il progetto “Progetto Giovani”

La Divisione Calcio a 5 ha definito lo stanziamento di risorse economiche per le società dei Campionati Nazionali che sceglieranno una “linea verde”. Saranno prese in considerazione le distinte ufficiali di tutte le partite in calendario, a partire dalla prima giornata di andata ed escluse le ultime tre del girone di ritorno. Lesocietà di A2 e B maschile dovranno inserire in distinta un numero maggiore di giovani calciatori nati dopo il 1 gennaio 2002; mentre per Serie A maschile, A e A2 femminile si terranno in considerazione i calciatori e le calciatrici nati/e dopo il 1 gennaio 2000. Alla fine della stagione sarà stilata una graduatoria che assegnerà i seguenti importi alle società prime, seconde e terze classificate di ogni girone, per un totale di 54 club. Per la prima classificata 9.000 euro, 6.000 mila per i secondi e 3.500 mila euro per i terzi.

La compilazione delle graduatorie avverrà seguendo questi criteri e relativi bonus:

–1 punto per ogni calciatore, rispondente alla corretta fascia di età, inserito nella distinta di ciascuna gara

–Bonus del 30% dei punti totalizzati per le società che svolgono attività di Scuola Calcio a 5 “Qualificata” SGS nel 2020-2021

–Bonus del 25% dei punti totalizzati per le società che svolgono attività di Scuola Calcio a 5 “Riconosciuta” SGS nel 2020-2021

–Bonus del 20% dei punti totalizzati per le società che svolgono l’attività di Settore Giovanile contestualmente nelle categorie Allievi e Giovanissimi di calcio a 5.

Fonte: sito internet Divisione Calcio a 5