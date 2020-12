Coronavirus, ancora tre decessi. La curva del contagio in discesa: 43 positivi su 663 tamponi. 272 i guariti

Tre persone decedute, 43 nuovi contagi su 663 tamponi processati e 272 guariti. Sono i numeri del Bollettino dell’Asrem da cui emerge una sensibile discesa della curva e della percentuale dei contagiati rispetto ai tamponi processati. Le tre persone decedute sono tre donne: una 65enne di Montefalcone del Sannio e una 77enne di Montorio entrambe ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli e una 88enne di Vernasca morta nella casa di riposo di Sessano. Non ci sono nuovi ricoveri al Cardarelli, in reparto rimangono 50 persone, 8 in terapia intensiva, mentre dei 272 guariti: 47 sono di Isernia, 28 Campobasso, 22 Termoli, 19 Montaquila, 14 Venafro e 12 San Martino in Pensilis.