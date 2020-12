Basket A1, La Molisana Basket Ko interno con il San Martino di Lupari

Alle venete del San Martino di Lupari il referto rosa, terzo foglio giallo consecutivo per La Molisana Magnolia Campobasso. Un partenza in salita per le padrone di casa che in poco tempo commettono 4 falli di cui tre due alla sola Marangoni e coach Sabatelli è costretto a far accomodare in panchina la sua play/guardia.



Le ospiti riescono a doppiare i #fioridacciaio al 10’ (11-22) . Coach Mimmo Sabatelli con una panchina già ridimensionati dagli infortuni, in disptina torna Wojta ma solo per dovere di firma, lo staff tecnico si affida alle sue under. L’ecuadoriana Quiñonez, pur pagando dazio all’emozione dei soli quattordici anni, tiene il campo con determinazione, ma è in particolare la brindisina Amatori (al rientro dopo un infortunio che l’aveva tenuta fuori per un mesetto con appena due allenamenti completi nelle gambe) a dimostrare un piglio ed una determinazione di assoluto impatto. Le due squadre vanno al lungo riposo sempre con 10 punti di distacco 26 per La Molisana Basket 36 per il San Martino. Nel terzo periodo le magnolie cercano di mantenere aperta la contesa con Marangoni e Bove ma la trentesimo il gap da recuperare è di quattordici lunghezze (41-55), ossia cinque possessi che rappresentano un ostacolo non da poco sugli ultimi dieci minuti. In avvio di ultimo quarto un break di 0-7 porta le venete al massimo vantaggio di serata (ventuno lunghezze sul 41-62). A quel punto le magnolie provano a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma San Martino controlla al meglio la situazione e, per le rossoblù, arriva un referto giallo con a punteggio chiuso 49 per le molisane 70 per le venete. Le magnolie ora devono proiettarsi sulla trasferta di sabato sera a Costa Masnaga. Nella speranza in settimana di recuperare e schierare in campo l’ala piccola statunitense Julie Wojta e Samantha Ostarello.