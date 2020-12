Toma prepara una nuova ordinanza con misure più restrittive. Ipotesi chiusura scuole per 14 giorni da mercoledì

Ha annunciato una nuova ordinanza con misure più restrittive. il governatore Toma vuole che l’Rt registrato in Molise si Abbassi al più presto. Il tema scuole è quello su cui può arrivare la novità più grande. Il presidente è orientato a uno stop per 14 giorni che però non toccherà le suole dell’infanzia. “E’ al vaglio l’ipotesi di dare ai sindaci la possibilità di mantenerle aperte. Un’ordinanza su cui si sta lavorando e che sarà in vigore da mercoledì” ha detto Toma in un’intervista a Teleregione.

“Al momento – ha ha spiegato- siamo in zona gialla ma non basta. Al momento ci si potrà spostare da un Comune all’altro, ma la volontà è di limitare l’utilizzo dei mezzi pubblici eccetto che non ci siano ragioni di lavoro, sanità e urgenza”. Toma ha anche parlato dei mezzi privati, anch’essi da limitare così come gli ingressi da fuori regione per chi non abbia fatto il tampone. il commercio invece non sarà toccato in quanto ha già subito gravi perdite.