Prorogata la chiusura delle scuole di Trivento fino alle vacanze natalizie. Attività didattica a distanza dal 26 novembre

Misure di prevenzione al Covid-19, prorogata la chiusura delle scuole di Trivento fino alle vacanze natalizie. Il sindaco Pasquale Corallo, considerato l’andamento dei contagi, che ha toccato soglia 50, in via precauzionale ha disposto la proroga della chiusura delle scuole fino al 22 dicembre. Con una precedente ordinanza le scuole sono state chiuse dal 26 novembre al 7 dicembre, “in qualità di autorità sanitaria locale e di medico – ha riferito il sindaco Corallo – in via precauzionale ho ritenuto opportuno prorogare la chiusura delle scuole cittadine. Colgo l’occasione – ha aggiunto il primo cittadino – di raccomandare la massima prudenza e rispetto delle regole. Insieme e con responsabilità supereremo questo periodo difficile, facendo ognuno la propria parte nell’interesse dell’intera comunità”.