MoliseFood promuove il molise attraverso la qualità enogastronomica e il turismo con l’obiettivo di espandere il mercato

Nasce due anni fa, con il coinvolgimento di circa 20 aziende agricole e un paniere di prodotti di eccellenza enogastronomica e identitari della regione, “MoliseFood”, che puo’ contare ora su un piano di sviluppo con tre store aperti a Roma e l’obiettivo di espandersi in Italia (Milano, Bologna), Europa (gia’ attivo un punto vendita in Spagna, a Siviglia) e negli Stati Uniti, senza dimenticare il mercato cinese, il tutto nel rispetto delle norme che regolano l’emergenza sanitaria. Con i suoi prodotti agroalimentari “MoliseFood”,e’ un progetto di promozione di qualita’ enogastronomica e turistica finalizzato a far conoscere il “Made in Molise”. Dopo Natale, come riporta l’Ansa che si è interessata a questa realtà imprenditoriale, e’ prevista a Roma l’apertura di un quarto punto vendita nel quartiere Parioli.

L’offerta enogastronomica mira a promuovere i prodotti di un territorio montuoso italiano con un tratto di costa che si affaccia sul Mar Adriatico e include una parte del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise nella Catena montuosa dell’Appennino, con una ricca fauna selvatica e sentieri. Il paniere enogastronomico, grazie alla collaborazione attivata con la piattaforma Eatit, propone, tra i tanti alimenti tipici, caciocavalli, salsicce, tartufo, pampanella, vino, olio.

“Tutto sta andando nella direzione del commercio elettronico, delle consegne con il drone e degli acquisti isolati e freddi. Una delle chiavi del progetto MoliseFood – spiega Francesco Caterina, direttore generale di MoliseFood, le cui dichiarazioni sono state riportate dall’Ansa – e’ la riumanizzazione della vendita dove il personale e’ formato per spiegare, informare, consigliare e accompagnare il cliente a un’educazione alimentare, spiegando come e perche’ mangiare sano e conoscere la filiera produttiva sia indispensabile”.